受到新型冠狀病毒疫情爆發影響，全球各大航空公司紛紛縮減航班因應，如今企業空運貨物往來大陸的成本已經飆升2~3倍。

外媒報導，根據TAC Index資料顯示，從德國法蘭克福機場空運貨物至上海浦東國際機場的費用，已從前一周的0.86歐元飆升至每公斤2.55歐元（約2.75美元）。

SC Global Logistics指出，以前的貨運合約和折扣已全部取消，隨著各地陸續復工，情況可能會更糟。由於大陸多城市採取封閉式管理，使得公路運輸變得更加複雜，這也是空運需求激增的其中一個原因。

阪急阪神國際貨運香港主管表示，往來大陸的國際航班已經大減80%，即使運費大增，貨運空間只要一空出來，馬上就被搶光，跟香港超市的衛生紙一樣熱門。

搶不到空運位置的企業想用海運的方式替代，卻發現海運費也跟著上漲。上海航運交易所的中國出口集裝箱運價指數上周則來到936.65點，僅略低於1月23日創下的57個月新高。

(中時電子報)