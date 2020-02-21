受新冠肺炎影響，飯店業績冷，雲林縣五星級飯店劍湖山度假大飯店推出平價便當，還有外送服務，80元就能享受五星級主廚的料理。

大家看到劍湖山度假大飯店精選超值便當外送海報，都大感意外，難以相信五星級飯店竟也賣起平價便當。

劍湖山渡假大飯店協理翁明鉦指出，疫情造成大家減少出門，為替民眾解決餐食問題，特別推出只要80元的平價便當，包括老滷排骨飯、老滷雞腿飯、香酥棒棒腿和懷舊控肉飯等4種，外送服務限定劍湖山周邊20公里內，每次需團購10個以上，訂購時間於前一天下午3點前完成。

(中時 )