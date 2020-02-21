疫情影響 住房五星級飯店推平價便當 15:522020/02/21 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新冠肺炎疫情延燒，五星級雲林劍湖山度假大飯店推出80元平價便當度小月。（劍湖山提供／許素惠雲林傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受新冠肺炎影響，飯店業績冷，雲林縣五星級飯店劍湖山度假大飯店推出平價便當，還有外送服務，80元就能享受五星級主廚的料理。 大家看到劍湖山度假大飯店精選超值便當外送海報，都大感意外，難以相信五星級飯店竟也賣起平價便當。 劍湖山渡假大飯店協理翁明鉦指出，疫情造成大家減少出門，為替民眾解決餐食問題，特別推出只要80元的平價便當，包括老滷排骨飯、老滷雞腿飯、香酥棒棒腿和懷舊控肉飯等4種，外送服務限定劍湖山周邊20公里內，每次需團購10個以上，訂購時間於前一天下午3點前完成。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #便當 #五星級飯店 #劍湖山 #外送 也許您會感興趣 推薦閱讀 抗疫心聲專家篇／從抗煞英雄到新冠肺炎諮詢召集人！無疫不與 張上淳力守防線 04:102020/02/17 生活新聞 鑽石公主號44名美人確診 美：旅遊禁令不含台灣 08:462020/02/17 國際 澎湖1男居家檢疫搞失聯 從嚴開罰 16:552020/02/17 社會 高雄計程車嘆歹命業績減半 籲政府補助油料 20:332020/02/17 生活 高雄檳榔攤遭搶 女喊「我得新冠肺炎」嚇跑強盜 08:412020/02/18 社會 新冠肺炎重創旅遊業 台東率先推出消費券 11:362020/02/18 生活 苗縣府加強防疫 20日起進出辦公大樓量體溫 16:382020/02/18 生活 防疫停學 KKBOX 與 KKTV 宣布學生族群開學前免費用 12:522020/02/19 科技 疫情意外收穫！莿桐鄉農會蒜頭精爆紅 14:492020/02/20 社會 俄駐日使館：鑽石公主號又有2俄國人染武漢肺炎 14:482020/02/20 國際 生活熱門新聞 彰化版愛在瘟疫蔓延時！白牌司機轉診醫師從被罵慘到鼓舞紛至 - 生活 又一工廠被迫停工！白牌車司機妹工廠21日大門深鎖 - 生活 比武漢包機嚴謹！公主號旅客今晚抵台 12台救護車待命 - 生活 4天2工廠停工！ 白牌車司機妹工廠承認了 - 生活 診所醫眼尖「發現第19例」反被罵爆 女兒吐心聲：爸爸沒有錯 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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