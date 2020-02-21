郭姓女子去年產後請了汪姓月嫂進行24小時服務，期間郭女丈夫竟在嬰兒房發現疑似毒品吸食器物品，報警後發現居然是安非他命，也在小孩頭髮驗出毒品反應，質疑是月嫂就在孩子旁邊吸食。桃園警方表示，已經在偵辦當中。

郭女在臉書發文，指去年產後請了月嫂到府服務，其間有信寄給月嫂，寫著「萬一精神不集中、安非他命當奶粉泡給寶寶喝、是會死人的，反正吸毒就不要做寶（應為保）母」。當時郭女就覺得不單純，後來老公發現嬰兒房有半透明結晶物的，而且有鞋切口的吸管，後來月嫂坦承這根吸管是她帶進嬰兒房的。

郭女報警後，驗出吸管的確有安非他命反應，加上孩子突然眼睛上吊、拉肚子、抽蓄、皮膚變差，帶孩子去醫院檢查，居然發現頭髮有甲基安非他命、安非他命，質疑根本就是月嫂在孩子旁邊吸食安非他命。

她說，擔心該月嫂會繼續從事月嫂工作，因此決定在臉書發文，公開這件事情，希望不要再有嬰兒受到這樣的月嫂戕害。

(中時 )