開學在即防疫刻不容緩，澎湖縣政府召開全縣校長會議，責令各校成立防疫小組，擬定防疫管理措施計畫，重點任務確實量體溫，除了教育部配發每人1片口罩，縣府也逐校發送酒精及額溫槍。

澎湖縣108學年度第2學期國民中小學校長會議，縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲連袂出席，率同縣府一級主管與全縣校長們面對面座談，聆聽各校需求強化雙向溝通。

賴峰偉表示，防疫零缺口，縣府秉持「料敵從寬，禦敵從嚴」原則，防範疫情漏洞造成連鎖反應，要求各校提前做好開學準備，注意學生健康管理，隨時測量體溫，學生有發燒症狀立即通報。

劉陳昭玲強調，開學後師生群聚互動更頻繁，防疫考驗才剛要開始，校園安全千萬不能失守，守護學生健康，讓家長放心。

教育處要求全縣學校成立防疫小組，擬定防疫管理措施計畫及自主防疫檢合表，製作肺炎防疫作業Q＆A供各校參考運用，協請督學隨時到校視察防疫現況。

教育處表示，開學後各校設置發燒檢測站，控管學生進出校園動線，確實測量體溫，學生體溫達37.5度，安排至保健室隔離並通知家長帶往醫院檢查，宣導勤洗手及注意咳嗽禮節。

尤其通報機制最重要，如發現疑似感染新冠肺炎症狀學生，盡速通報衛生局或撥打1922協助，落實校安通報。

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(中時 )