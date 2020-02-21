2020台灣燈會進入閉幕倒數3天，主展區后里森林園區除有炫麗的主燈，副燈包括「爵士好鼠喜迎親」、「百鳥和鳴慶吉祥」及「福賜大地」，3座呈現傳統技藝、台灣特產及科技創新，還有「歡鼠林」、「奇想國」與「傳藝城」，市府籲民眾把握最後機會來觀賞台灣燈會。

市府表示，台灣燈會主展區后里森林園區歡樂燈區中的「爵士好鼠喜迎親」，以東方年節傳說「老鼠娶親」為主題，結合后里薩克斯風，搭配悠揚音樂與皮影戲，串聯歡樂燈區「歡鼠林」，打造熱鬧歡慶的子鼠國度。

至於「百鳥和鳴慶吉祥」，位於國際友誼燈區內的池畔，由知名燈藝師王耀瑞老師創作，以台灣特有種帝雉搭配五色鳥，製作出巨大、繽紛的花燈，晚間燈光照映更加壯麗。

此外，藝術創新燈區「奇想國」中有8米乘8米大的「福賜大地」，入口擺放植物幼苗，祝福文字投射在上方燈球，民眾碰觸內部七彩球會有種子掉落的聲音，多感官體驗符合「

奇想國」的設計主軸。

吸睛的還有用竹藝製作出巨型起司花燈的「鼠來堡」，由台俄共製的「守護者石虎」，用竹籤和與白羽毛圍繞，營造在樹林秘境的氛圍。

民眾參觀時，看到帝雉飛耀湖面覺得非常漂亮，經常趴趴走參加活動、看看展覽，可以感覺得到這次燈會比較動態，很多花燈都設有小巧思，像眼睛會眨、四肢會前後擺動等，且花燈穿插在樹木植物中，逛起來非常舒服。

來參觀燈會的工程師表示，他的興趣是攝影，特地帶補光燈幫女友拍照，在夜間同時捕捉花燈的光和人物的臉，拍出最美的照片，另名遊客說，最喜歡傳統燈區「傳藝城」，因為極具台灣特色，尤其對「蘇澳冷泉」最印象深刻，老鼠泡湯的設計超級可愛。

市府表示，台灣燈會主展區后里森林園區傳統燈區的「傳藝城」，融入台灣小鎮、脊梁山脈、鐵道觀光、知名溫泉等主題，用可愛的老鼠呈現台灣觀光特色，讓民眾看花燈的同時，享受台灣各地多樣化的美麗景點。

(中時 )