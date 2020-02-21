韓紅愛心慈善基金會因應新型冠狀病毒肺炎疫情，動員演藝圈明星發起募款及防疫物資募集活動，捐贈百萬口罩、60輛救護車到湖北、武漢疫區，沒想到日前卻有網友向北京市民政局檢舉該基金會存在違法行為。

為了整理資料澄清，以致物資延遲送達武漢、湖北等一線疫區，今天（21日）透過官方微博說明事件始末，就防疫物資延遲送達公開道歉。

據北京民政局20日晚間10點在官方微博公布的「北京社會建設和民政」的通告顯示，網友「司馬3忌」檢舉韓紅基金會的違法事由，包括沒有公布明確帳目，成立前7年為非法募集，以及把大量善款拿去投資，累積達3億元（人民幣，下同），但投資的去向、收益等相關情況並沒有公開披露。

民政局調查後，認為「韓紅基金會總體上運作比較規範」，並表示網友質疑的2012年至2018年帳目，韓紅基金會已先後在原北京社會組織公共服務平臺（現已合併至北京市民政局官網）及大陸慈善資訊公開平臺「慈善中國」逐年公布的工作報告中披露。

不過，民政局但也發現韓紅基金會有25筆投資事項公開不及時，「已要求韓紅基金會限期改正。」

韓紅基金會21日發出《北京韓紅愛心慈善基金會就有關問題的回應》，表示北京韓紅愛心慈善基金會成立於2012年5月9日，2016年大陸實施《慈善法》，2019年8月8日，基金會獲得公募資格。

至於2013年至2018年底，基金會通過官方網站和微信公眾號獲得善款289萬元，占當時全部捐贈收入的1.69％，上述款項均用於慈善用途。2018年底，基金會停止上述工作。如現行法律對上述行為性質的認定當年基金會認知存在差異，基金會尊重法律規定，也對北京市民政局的認定充分尊重，並予認同。

關於基金會為確保善款保值增值而依法投資等事項公開的及時性問題，這是基金會在工作細節上仍需進一步努力的地方。

(旺報 )