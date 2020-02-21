位在新竹縣新豐鄉紅毛港畔、建廟超過200年歷史的「池府王爺廟─池和宮」，因香客絡繹不絕，每逢過年期間、或辦理大型活動及廟會時，道路車輛壅塞，鄉公所近期順利向縣府爭取到459萬餘元進行周邊聯絡道路改善，完工後將可紓解附近交通。

新豐鄉長許秋澤指出，池和宮因鄰近紅毛港、紅樹林、坡頭漁港，不僅是新豐鄉著名景點，更是西部濱海遊憩動線上重要的觀光據點。

由於池和宮神威顯赫，香火鼎盛，不但是新竹西部濱海一帶居民之信仰中心，信眾更是遍及海內外，每年吸引許多其他縣市民眾搭乘大型遊覽車前來朝拜，每逢過年期間、或辦理大型活動及廟會時，都會造成池和宮前池和路車輛壅塞，長年造成地方上進出不便。

鄉公所近年積極爭取各項建設補助經費，努力營造新豐鄉更好的居住環境，除了日前開工動土的竹1─1及1─2線道路工程改善，這次更順利向新竹縣政府爭取到459萬9000元，進行池和宮周邊聯絡道路改善。

完工後將可紓解因池和路與西濱路口回流阻塞造成鄉內新和路及西濱道路等道路車輛回堵的情形，並方便大型遊覽車通行，大大提升新豐鄉居民及外地遊客行的品質，工程今天開工後，預定於80個工作天內完工。

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(中時 )