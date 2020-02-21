《壹週刊》陳姓記者2017年3月11日以高倍數攝影機竊錄藝人林志玲在住處非公開活動，並以標題「疑似林志玲女子裹著浴巾關紗門」、「言承旭直搗香閨」，刊登在第878期娛樂本封面，遭控妨害秘密罪，士林地院日前審結，判決總編輯無罪，吳姓主管有期徒刑3月，得易科罰金9萬。陳姓記者判處有期徒刑4月，緩刑2年。

週刊近日宣布月底即將結束營運，陳姓記者3年前以具有夜視功能的攝影機，在林志玲位在文山區豪宅對面的山坡，從窗簾縫隙拍攝林志玲居家生活，還誤將林的經紀人當作言承旭，以標題「言承旭直搗香閨林志玲秘密愛巢曝光」，並指「疑似林志玲女子裹著浴巾關紗門」，吸引讀者購買雜誌、牟取利益。

林志玲控告邱姓總編輯、負責娛樂新聞的吳姓主管、拍攝的陳姓名記者涉犯妨害秘密罪，並對週刊求償1000萬，一審判賠80萬元。

法官審酌，陳身為新聞從業人員應守法，卻不法侵害林志玲的居家安寧以及個人隱私，念在犯後坦承犯行，與林志玲達成和解，並刊登道歉聲明，應知所悔改。陳為實際前往竊錄之人，並負責後續作業、撰文，而吳則是審核、編輯，分別判處有期徒刑4、3月，得易科罰金，其中陳緩刑2年。另外，邱姓總編輯則因為實際指導、參與新聞製作過程，僅聽吳回報標題，決定印刷量，判決無罪。

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(中時 )