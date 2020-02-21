民視八點檔《多情城市》虐心三角習題引觀眾討論，昨（20日）晚播出收視創下新高，平均收視5.21，最高收視6.34，超過198萬人觀眾收看。劇中三角戀的演員黃文星、蘇晏霈、張家瑋抽空參加民視網路節目《娛樂超skr》，3人在節目中互爆料，其中被傳出將要「封奶」的張家瑋，在節目上澄清還是會按照工作需求，黃文星說「如果張家瑋要封奶，我想觀眾是不會同意的」。

阿甘（左起）、蘇晏霈、黃文星、張家瑋、小路錄製《娛樂超skr》笑料百出。民視提供

飾演小三李文真的張家瑋，坦承看到觀眾入戲進而對她謾罵，一度很受傷，好在同劇演員黃文星跟蘇晏霈等人會心情分享，互相打氣，讓她安心不少。很少上綜藝節目的黃文星，笑說看到上週的傅子純跟潘柏希大爆料，真的笑到噴飯，也決定貢獻張家瑋出糗事蹟。

黃文星表示，一次跟張家瑋在外景錄影時，張家瑋還在苦惱工作人員忘記把連戲的配件帶齊，讓她一邊苦惱連戲問題，一邊大剌剌把上衣脫了，讓一旁工作人員大喊說「你快穿幫了，這邊還有別人ㄟ」。黃文星說，張家瑋竟然把他當空氣，但也證明張家瑋真的是很ㄎㄧㄤ，只是外表太女人。

蘇晏霈（左）重現打巴掌戲碼。民視提供

張家瑋補充，有場跟黃文星的床戲，她直接跨坐在黃文星身上，沒想到一開拍現場超安靜，隨即有一名工作人員上前幫她把棉被蓋住屁股，張家瑋才嚇到說忘記自己沒有穿安全褲了，整個屁股蛋全都錄。在《多情城市》飾演正宮老婆的蘇晏霈，表示開心編劇在角色的安排，且收到很多觀眾回饋，給足信心，但令她最有挑戰的是，劇中要不斷打老公跟小三，讓她練就一身打巴掌功力，而且知道怎麼下手，畫面才逼真。

張家瑋直言沒要封奶。民視提供

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