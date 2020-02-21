去年6月長榮航空的空服員罷工鬧得沸沸揚揚，其中桃園市空服員職業工會幹部郭芷嫣還放話，要在機師餐點中「加料」，因此遭到長榮解雇，隨後郭也像勞動部申訴，今（21）日是最後一次開庭，不過有許多機師連署表示不願意跟他一起執勤。

郭芷嫣在罷工時期言行相當激進，不只在通訊軟體內揚言要電爆中途「落跑」的空服員之外，還要在機師的餐點當中加料，因此遭到長榮航空以影響飛安為原因解雇，郭芷嫣也向勞動部申請不當勞動裁決，而今日是她最後一次開庭。

而有機師認為，郭芷嫣事發後半年來行事相當低調，不過隨著判決的時刻接近，在社群軟體上動作頻頻，不只拍影片、寫千字文章想要博取關注，還想動員支持者到勞動部聲援她，這些舉動是想要影響勞動部判決。

因此機師日前決定要發起連署，表達自己不想要跟郭芷嫣一同值勤，才短短一周就已經有超過150位正、副機師簽字，認為各行各業都有忌諱，郭芷嫣也入行接近10年，不該有這樣的行為。

機師連署聲明：

嚴正譴責郭芷嫣職場霸凌，造成安疑慮之行徑

長榮航空前副事務長郭芷嫣因與同事的意見不合，揚言在反罷工機師的破中「加料」，並「電爆」中途落跑的空服員，此種對同事心存惡意，想藉職務之便伺機報復之行為，令人心生畏懼。我們在此表達嚴正講責的立場。

機師餐點的安排完全仰賴同事間的互信及其職業道德，若只要與空服員意見不合，每趙飛行的餐點都要擔憂可能被「加料」，會加重機師執行飛行任務時的心理負擔與不安，進而對飛航安全構成疑慮，更違論被加的料是否直接危害機師的健康與執勤時的身體機能。

然而郭芷嫣自事件爆發至今，對於當時被貼出照片，鎖定做為加料目標的機師，郭芷嫣從未表達任何歉意，在相關司法程序中，郭芷嫣竟然以「只是開玩笑」輕描淡寫，推卸責任。郭芷嫣的言論已對該名機師的人身安全構成威脅，郭芷嫣對此毫不在意，推卸責任的態度，都在在加深機師人身安全的疑慮與職場環境的不友善。我們無法接受一個態度輕忽，拿飛安開玩笑的空服員跟我們一起執動。

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(中時電子報)