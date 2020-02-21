快時尚盛行，然你可知，台灣人每分鐘丟棄438件衣服！地球只有一個，然資源有限，慾望無窮！今春來松菸看展趣！ 由經濟部與台灣設計研院策劃的「下十年，循環設計展」從6大主題看設計如何改變未來？NG食材可變美味、衣服可伸縮、啤酒竟能用廢棄土司邊來釀造？一個想法、一個創意，都能讓世界更美好！

賣相不好的食材，經過創意，也能成美味佳餚！

全球暖化、人類過度浪費！地球超載日的提前，顯示著地球消耗的速度越來越快！面對失衡發展所導致的災難，如何透過設計翻轉逆境？今年是升格為台灣設計研院的第一年，主辦單位再度推出「下十年，循環設計展」，從新的觀點日常主題切入，用直觀的圖表揭露舒適生活背後我們所付出的代價，及部分產業結合設計找出機會點的改變革新，期許凝聚微小的改變，成為轉換世界未來的面貌與影響力。

展場以左右對照的說明，說明設計如何改變現有痛點，在經濟發展與環境永續間達成平衡。（台灣設計研究院 提供）

本展邀請國內外32家業者40個循環設計案例，如2018合勤科技參與工業局的循環設計輔導，完成全球首創、使用100%電子廢棄物回收塑膠的網狀路由器系統。使用可回收再生材及可重組再利用的物件，透過設計達到最少的浪費、零廢棄目標。本展覽亮點如下：

入口形象區-藉由多部影片傳達地球正面臨的危機。（台灣設計研究院 提供）

1.「入口形象區」：透過氣候變遷、環境災害等現況，讓民眾了解地球生態透支超載的危機問題。

2. 「6大主題區」：藉由「食物」、「時尚/紡織」、「居住/物件」、「電子/電器」、「塑膠/包裝」、「城市」等6大日常生活主題，及全球40件具循環設計特點的產品及服務，說明設計如何改變現有痛點，在經濟發展與環境永續間達成平衡。

3. 「未來議題區」：為「知識分享」平台，彙整2020年全球循環設計議題相關活動事件，及至2030年此10年間，各個國家與企業的循環經濟相關資訊，為落實循環方案之借鏡參考。

4.「櫥窗」：配合6大議題運用6大廢棄素材，如食物（蚵殼）、紡織(舊衣服&織品碎料）、居住物件（家具&木工廢料)、電子電器（鍵盤&電腦機殼)、消費性包裝 （紙箱）、城市（輪胎&車殼）等，提出6個思考問題，期待民眾的共同探索。

速食紙盒也能加上創意，讓生活更環保。

然也要提醒大家，近來新冠肺炎疫情擴散，如看展或出沒人潮眾多的地點，搭乘大眾交通工具時，建議還是要戴上口罩，除可避免把病原傳給別人外，也可保護自己，避免空氣中的有害物質進入體內。在防範疫情時，也要讓自己的生活規律也安全，也盼這波疫情能早日平息，讓大家可以恢復到自由自在呼吸的生活。

張基義董事長與策展單位及廠商代表。（台灣設計研究院 提供）

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「2020下十年 循環設計展」

地點：台灣設計館05展區（松山文創園區松菸口）

期間：02.22–06.14 每週二至日 09:30–17:30

(中時電子報)