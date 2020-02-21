大新化區國中、小21日舉辦「學校因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）校園體溫量測實務分區研討會」。（劉秀芬攝）

大新化區國中、小21日舉辦「學校因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）校園體溫量測實務分區研討會」。（劉秀芬攝）

大新化區國中小防疫分區討論會。（劉秀芬攝）

全國中小學2月25日即將開學，台南市教育局擬定校園防疫需知，並舉辦分區研討會，21日上午大新化區41間國中小50多名校長、老師齊聚善化區大成國小，參加研討會及觀摩發燒篩檢防疫管制示範演練。大成國小校長楊益民表示，料敵從寬、禦敵從嚴，防疫準備一定按照教育局要求絕不鬆懈。

大成國小是台南市防疫種子學校，日前先派教師至市區參觀防疫示範演練，21日再舉辦分區研討會，將相關措施與大新化區各國中小代表交流，並彙整意見回報給教育局。

楊益民表示，學校根據教育局制訂的校園防疫須知、防疫手冊的7大項措施，包括防疫組織建立、學校師生追蹤、防疫物資整備、校園環境管理、校園門禁管制、強化衛教宣導、緊急通報等準則，訂定大成國小體溫量測布點與動線規畫說明。

由於大成國小師生數逾1600多人，為避免開學日有突發狀況，校方購買帳篷設立服疫站，讓發燒的學童可於空曠處休息。楊益民也強調，學校會加強與家長溝通，小孩生病就在家休息，不要勉強上學。

楊益民表示，由於大成國小長期與家長溝通良好，平日若有學童臨時生病，家長都會到校接回，若防疫期間學童突然發燒，家長一時半刻無法接回，學校也會先帶學生到診所看病，再等待家長接回。

此外，大成國小學童家長有多數在南科上班，小孩寒假期間隨父母出國出差機率大，校方也會加強掌控學童出國旅遊史，不管是否為大陸、港澳、日、韓等地區，都會一一記錄掌控。

(中時 )