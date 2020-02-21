基隆海巡隊查獲1萬多片，交易民眾才知醫療口罩「攏係假」（基隆海巡隊提供／許家寧基隆傳真）

查獲的口罩外型酷似N95醫用口罩，其實為一般防塵口罩。（基隆海巡隊提供／許家寧基隆傳真）

新冠肺炎疫情持續擴大，各地出現民眾搶購口罩亂象，見「一罩難求」成生財契機，新北市有不肖集團低價購入上萬片外型類似N95的一般防塵口罩，再誆騙成N95醫療級口罩賣出牟利，未料今交易時當場被海巡署查獲，民眾才知醫用口罩「攏係假」。

防範新冠肺炎，各地口罩出現短缺，政府本月起徵用口罩統一調度配售，陸續出現民眾至藥局排隊購買口罩情形，基隆查緝隊日前接獲情資，北部地區有男子見新冠肺炎（COVID-19）疫情造成民眾搶購口罩，發現不少民眾傻傻分不清口罩差別，興起詐騙之意。

基隆查緝隊指出，該5男1女集團，觀察防疫期間醫用口罩難求，遂集資以45元購入上萬片一般口罩，再誆稱N95醫用口罩以一片80元吸引民眾購買，經專案小組多日追查，趁犯嫌21日開著廂型車至汐止新昌路口一處超商外與買家交易時，立即上前搜查。

基隆查緝隊與新北、台中警方當場查獲車內5大袋的口罩約1萬餘個，員警指出，私自販售醫用口罩已違反藥事法，不過查獲的清一色是普通口罩，偵訊後將6名涉案男女依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦，也呼籲民眾勿購買來路不明口罩，以免成為詐騙肥羊。

(中時 )