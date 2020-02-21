長榮航(2618)前空服員郭芷嫣去年在LINE群組揚言在機長餐點加料及電爆同事，長榮航空以堅持捍衛飛航安全，認定郭芷嫣此舉影響飛安並予以解雇，郭芷嫣向勞動部申請不當勞動裁決，今天最後一次開庭。然而郭芷嫣近期接連於臉書上貼文、拍影片批評長榮，甚至長榮150名機師因而自主發起聯署，向勞動部及公司表達不滿與恐慌，長榮航空今天譴責郭芷嫣及桃園市空服員職業工會縱容恐嚇霸凌，且以諸多不實言論，以及顛倒事件順序的方式自我辯駁。

郭芷嫣去年7月在LINE群組揚言在機長餐點加料及電爆同事，長榮航空以此舉嚴重影響飛安，招致機師疑慮且引發旅客不安，並引起美國當局的調查，重創公司商譽，公司乃予以解僱並追究相關的法律責任。郭員及其所屬的桃園市空服員職業工會則聲稱郭遭解僱是因其「工會幹部」身份，在勞動部不當勞動行為裁決最後一次詢問會前夕發起聯署活動、採訪通知，企圖影響勞動裁決結果。長榮航空表示，事實上，在公司解僱郭員之同日也有一名同樣在網路上發表「加料言論」的機師亦遭解僱，顯見長榮航空以飛安為最高標準，並非因人設事。反倒是身為工會幹部成員的郭姓前空服員，揚言電爆中途退出罷工者，才是真正以「身份差異」行差別對待，對此，長榮航空嚴正譴責。

長榮航空澄清，一向尊重員工的言論自由，從未監視員工私人言論，桃空職工於聯署書中抹黑公司，公然謊稱「當私訊中的語言被洩漏出去後，長榮未曾嘗試釐清事實，反而放任錯誤訊息流傳」的言論，顯然違反事實。反倒是桃空職工與郭員在LINE截圖被流傳時，第一時間不但不承認，更謊稱該截圖是被「IT高手」盜用，試圖隱瞞、卸責、聯手掩蓋真相；在裁決前夕，竟然顛倒是非，誣指公司監視個人私訊與言論自由、汙衊公司秋後算帳，其企圖刻意製造勞資對立、多次說謊的言行，著實令人唾棄。

此外，郭芷嫣的委任律師公開造謠，不實指控公司「更衣室裝設監視器」、「非法搜索」，此等嚴重汙衊公司、刻意製造勞資對立的行徑，長榮航空將會依法追究。

長榮航空表示，尊重司法公平正義，也會尊重勞動部裁決的結果，但絕對會堅持捍衛飛航安全，保障旅客以及員工免於恐懼的基本權益與自由，同時也呼籲桃空職工及前郭姓空服員應誠實面對霸凌恐嚇行徑，勿再模糊焦點。

(時報資訊)