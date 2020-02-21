根據駿利亨德森發布的全球股利指數報告，去年全球企業總計發放1.43兆美元的現金股利，金額創下歷史新高，年成長3.5%。若排除匯率、異常大量的特別股息等其他技術性影響，基礎配息金額年增率達5.4%，相較於目前的低利率環境，已彰顯股息投資的價值。而若細究各產業，除原物料、工業製造業，其餘產業去年股息金額都有所成長。其中，能源產業去年的基礎配息金額增長10%，成長幅度最大；而科技業配息同樣不差，成長幅度在近10年居冠。以台灣人的投資習性來看，高股息又能按時配，不管季配、月配或年配息的基金，也就是讓配息落袋為安，最能滿足心理帳戶。

而要在此時布局高股息資產應留意那些因子？第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷認為，一是股利率應長期優於平均值、二是營運基本面長期穩健向上，才有機會賺股息兼顧成長。

大姆哥投顧則分析，台灣配息基金，早年是基金產銷供應鏈的各取所需，月配息對投資人也是一種定期落袋為安。近年來低利率環境下，配息基金成為退休族取代定存的方案。投資人申購配息基金，投入資本大，更經不起認列任何沉沒成本，就像買網球場會員證，年費繳了儘管手痛還是繼續打球。配息基金，儘管配息有時會來自本金，但月月有配息，支應投資人生活和家庭支出，心理帳戶得以獲滿足。這類配息基金表現不會太差，投資人就會跟基金長相左右。

葉菀婷認為，股息投資考量的並非配息的絕對金額，要同時衡量投入本金大小，所以應該觀察股息除以股價後的「股利率」指標，以及股利率是否長期優於水準。同時，也要留意影響股價波動度的獲利表現，避免賺到股息，卻賠掉價差。

綜觀MSCI全球各主要產業指數中，近5年股利率都優於平均值、每股盈餘維持成長表現的產業，只有公用事業、核心消費。葉菀婷指出，公用事業以水電瓦斯行業為主，為民生基本需求，獲利底子硬、股息穩定度也高，適合作為股息投資的首選。

(時報資訊)