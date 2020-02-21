《日股》憂新冠疫情升溫，日經指數收跌0.39％ 15:572020/02/21 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國與日韓等其他亞洲國家新冠肺炎疫情升高帶來的打擊，抵銷了日圓走貶帶來的提振，周五日經225指數收跌0.39%，為23,386.74點；本周收跌1.27%。東證一部指數收跌0.03%，為1674.00點；本周跌1.70%。許多投資人在周末長假前進行平倉。日本下周一（2月24日）為天皇誕辰日補假，日股休市。日圓持續走貶，帶動出口股上揚。肺炎疫情推升對線上會議與論壇的需求，網路股走高。受疫情衝擊，鐵道、航空與樂園類股表現疲弱。 (時報資訊) #收跌 #日股 #39 #帶來 #日圓 也許您會感興趣 推薦閱讀 《盤後解析》雙王失光環，台股收跌114點 15:062020/02/18 財經 《韓股》憂疫情打擊經濟，韓股收跌1.48％ 16:482020/02/18 財經 《港股》蘋概股失色，恆指收跌1.54％ 16:482020/02/18 財經 《日股》半導體、電子零件股反彈，日經指數早盤收漲0.71％ 11:592020/02/19 財經 《日股》美股尾盤回穩，日經指數收漲0.89％ 15:572020/02/19 財經 《日股》日圓急貶推升出口股，日經指數早盤漲0.88％ 11:592020/02/20 財經 《日股》日圓急貶＋人行降息，日經指數收漲0.34％ 15:402020/02/20 財經 《港股》恆指收跌0.17％，聯想逆勢漲7％ 16:482020/02/20 財經 港股下跌46點 科技類股上漲 21:042020/02/20 財經 《日股》憂疫情升高，日經指數早盤跌0.28％ 12:162020/02/21 財經 財經熱門新聞 「加料」空姐復出回擊 長榮航：深表遺憾 - 財經 被老美追殺華為嚇怕？ 傳台積電祭狠招保命 - 財經 美股遇神秘賣壓 他警告蘋果、特斯拉恐暴跌20％ - 財經 快了…殺進3奈米！台積打趴三星爆驚人絕招 - 財經 抗疫裁員3成？ 微風丟下震撼彈…真相曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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