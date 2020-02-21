中國與日韓等其他亞洲國家新冠肺炎疫情升高帶來的打擊，抵銷了日圓走貶帶來的提振，周五日經225指數收跌0.39%，為23,386.74點；本周收跌1.27%。東證一部指數收跌0.03%，為1674.00點；本周跌1.70%。許多投資人在周末長假前進行平倉。日本下周一（2月24日）為天皇誕辰日補假，日股休市。日圓持續走貶，帶動出口股上揚。肺炎疫情推升對線上會議與論壇的需求，網路股走高。受疫情衝擊，鐵道、航空與樂園類股表現疲弱。

(時報資訊)