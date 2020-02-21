大陸股市持續走升，上證指數延續20日升1.8％的勢頭，21日收升9點，連升兩日。市場交投持續熱絡，兩市成交合計增近一成至人民幣（下同）1.17兆元，連續第3日破兆元。總結本周，滬指累計升4.2％，連升兩個星期，累計升163點或5.69％。

上證指數21日低開7點，全日最多跌10點或0.33％，低見3,020點，之後止跌回升，最高見3,058點，升28點或0.95％，全日收報3,039點，升9點或0.31％，成交4,450.62億元。

深指亦反覆走高，全日收報11,629點，升120點或1.05％。全日最高見11,727點，升218點或1.9％；低見11,493點，跌15點或0.13％，成交7,259.71億元。

滬深300指數報4,149點，升4點或0.12％；創業板指數報2,226點，漲39點或1.82％。

各類股普遍走升，半新股升逾11％；有色金屬、化工股升逾1％；水泥、媒炭、石油、房地產、電力、鋼鐵股走穩；金融股則下跌。

(工商 )