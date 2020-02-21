5年前19歲的吳姓男子在新竹縣新豐鄉三元宮旁公園的洗手台玩砸水球，卻遭漏電的路燈電擊，他因腦部受損無法分辨東西能不能吃，常拿石頭及樹葉等物食用，還須包尿布，高院維持一審認定，判決鄉公所須賠償1761萬多元。

吳男委由律師提告，2015年10月3日下午5點左右，吳與友人在三元宮旁的公園內水泥洗手台旁嬉戲、玩砸水球遊戲，該洗手台旁、鄉公所的路燈因線路漏電，吳男突遭電擊倒地不起，經送往急救先呈現植物人狀態，經治療甦醒迄今仍行動不便。

吳男因「缺氧性腦病變」導致認知受損、失語症、軀幹肌力不足、無法獨立行走及日常生活功能需他人協助照顧，他對於食物能吃不能吃，無法分辨，會吃蠟筆、彩色筆、衛生紙、石頭、樹葉等，無法控制大小便。

高院維持新竹地院判決，認定路燈旁設置的洗手台本為水源供應設施，且設置於公園內以供不特定之人使用，但鄉公所在路燈周圍未設有警告他人有電線鋼纜垂落到地面之情形，或注意漏電，須負賠償責任，判決賠1761萬9524元。可上訴。

(中時 )