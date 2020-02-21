綠藻成為保健食品的新寵兒/台灣綠藻提供

近來環境威脅肆虐不斷，導致各地人心惶惶，因此配戴口罩是必要的，但馬上出現口罩供應不足、面臨口罩荒的困境。不過除了戴口罩、勤洗手之外，調節免疫力才是根本之道，如此才能減少被威脅侵襲的機會！

5方法調節免疫力 「綠藻」是天然免疫調節健康食品

隨著保健意識升高，人人都知道要補充營養食品，但到底該怎麼吃呢？以下提及的營養素在日常都能輕鬆獲得，因此在環境威脅肆虐的非常時期，絕對要適時補充，才能增強體力對抗威脅的侵襲。

1.蛋白質

蛋白質是人體細胞、組織、器官的主要構成物質，幫助生長發育，有助於組織的修復。我們可以從蛋豆魚肉類、奶類、豆類、全穀根莖類、堅果類等等中攝取動物性及植物性蛋白質。

2.吃各色蔬菜

建議一天要吃3種蔬菜、2種水果，顏色越多樣越好。深色綠葉菜中富含維生素A、B群、C、E等等各種礦物質；而紅、黃、橘色蔬菜含有大量的β-胡蘿蔔素，進入人體中會轉換成為增進皮膚與黏膜健康的維生素A。

3.少吃甜食

吃甜食除了發胖之外還會影響人體健康，也會降低人體抵抗外來威脅的能力，更會阻礙對其他營養物質的吸收，若是營養不良就容易成為被威脅侵襲的對象，因此絕對要小心再小心！

4.維生素C、E

維生素C具抗氧化作用，也能夠幫助身體強化防護力。可以從水果中攝取，像是芭樂、奇異果、檸檬、柳橙等；而維生素E則是有助於減少自由基的產生、具抗氧化作用，增進皮膚與血球的健康，可從花椰菜、穀類、植物油、雞肉及魚肉中攝取。

5.綠藻

綠藻早就存在於30億年前的地球，屬於淡水中的單細胞藻類植物。綠藻蘊含蛋白質、維生素A、B群、鋅、維生素C及E等人體所需營養素，適量攝取可以進行體內環保、調節免疫等等好處。

綠藻成為保健食品的新寵兒/台灣綠藻提供

綠藻被日本視第一健康食品 NASA欽點太空食物

綠藻為何如此受日本人的青睞？根據生物學家研究發現，綠藻的細胞與人體紅血球的體積相似，長期食用具有調節血糖及免疫調節的好處，在日本更持續暢銷數十年，曾連續蟬聯健康食品排行榜的第一名；除此之外，綠藻也是美國NASA的心頭好，直接指定作為太空食品，還被美國糧食及藥物管理局列為膳食補充品，成為新世代保健的新寵兒。

綠寶綠藻片是第一家榮獲「免疫調節」認證的藻類健康食品，根據動物試驗結果顯示具有下列功效：(1) 有助於促進免疫細胞之增生能力。 (2) 有助於促進血清IgG抗體之生成。另外也通過「調節血糖」健康食品認證：經人體食用研究結果證實，本產品對禁食(空腹)血糖值偏高者，具輔助調節作用。

在環境威脅肆虐的現代，除了做好外在的防護之外，適當攝取保健食品可從內部調理抵擋外來威脅的侵襲，守護你我的健康，大家一起來做！

(中時電子報)