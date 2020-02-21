在韓片《明明會說話》（Mr. Zoo）扮演破案關鍵的軍犬「阿里」，以超狂演技讓劇組直呼牠是天才演員，第一次演戲的牠不僅可以展露各種調皮甚至悲傷的表情，連高難度的動作戲也都難不倒牠，影帝李星民大感佩服外，更爆料現場準備的狗替身，阿里完全用不上，反而是自己需要狗替身的幫忙，李星民說：「為了怕狗狗太疲勞，現場一直都準備了好幾隻狗替身，沒想到阿里自己完成了所有演出，非常驚人，而原本準備的狗替身最後居然是我使用，因為有一場我需要抱著牠逃走的戲，不過我實在抱不動阿里，只好啟用狗替身，我覺得很不好意思。」

李星民在片中擁有動物溝通能力。（圖／CATCHPLAY提供）

而此次為阿里擔任配音的「演技之神」申河均則坦言壓力大，他說：「這是我超過20年演員生涯中首度嘗試配音，要為演得這麼好的狗配音壓力很大，所以我是去想像阿里的角色有什麼特色，說話會是什麼語氣來詮釋，而不是以我自己的個人特質為阿里配音。所幸最後大家都對配音的結果感到滿意。」

此外，男模裵正楠此次在電影中飾演過度熱情而常把任務搞砸的爆笑特務，本來他的愛犬也在電影中客串一角，沒想到戲份最後竟都被剪光，他說：「雖然我本人也陪在旁邊，但我的狗看到這麼多人，在拍攝現場還是很容易緊張，可能因為這樣畫面都不能用。像阿里真的是非常訓練有素，每個指令都能完美達成，非常不容易，但如果知道自己的畫面都被剪掉，我的狗還是會很傷心的。」

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(中時電子報)