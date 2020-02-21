蔣偉文近來躋身插畫家之列，以6歲長子Jackson及4歲次子Leyton為主角，手繪Q萌又無厘頭的生活點滴，插畫作品引起熱烈迴響。但他對插畫成績抱持隨緣態度，透露作畫只為了撫平心中焦慮，他說：「我害怕兒子長大，童真的那一面就此不見，希望用畫把時光凍結，讓兒子最天真美好的那一刻，永遠活在我的畫裡。」

蔣偉文已累積50、60幅作品，日前受邀參加兩場展覽，作品充滿他一貫的童趣畫風，其中他參考電影《金剛》經典鏡頭，讓Leyton爬上台北101，Jackson則駕駛著古董飛機，蔣偉文笑說：「這幅畫代表Leyton君臨天下，Jackson則是迎向挑戰，都有好兆頭的意味在。」另一幅畫則繪出Leyton在樹下逗貓的可愛模樣，蔣偉文小聲笑說：「這幅畫有進行義賣，所得款項全數捐贈財團法人心路社會福利基金會，但不能讓老大知道又拿弟弟當主角，他會吃醋的。」

蔣偉文靠畫保存兒子天真的一面。（圖／艾迪昇傳播提供）

蔣偉文畫功被讚「遭演藝事業耽誤的插畫家」，不過他透露會這麼積極持續作畫，其實是擔心孩子會長大，「我想大概只剩下1年時間，1年過後小兒子也會很快長大，變得跟老大一樣成熟，以前的那個兒子就會消失，但我只要提起筆，就可以把那個童言童語的可愛兒子，永遠保留下來，時間就會瞬間停止，我在畫畫的過程中，注入了情感，以後每次再看畫，我就可以掉進去當時那個情境的瞬間。」

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(中時電子報)