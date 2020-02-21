任期2年的促進轉型正義委員會將於今年5月屆滿，且今年度預算僅編列到5月底，是否延長始終未定案。民進黨立委鄭運鵬今在立法院總質詢時詢問行政院長蘇貞昌是否要讓促轉會延長任期，蘇貞昌表示，為讓過去不公不義事件得到平反，他同意促轉會延長，讓轉型正義能夠落實。

依照促轉條例規定，促轉會於成立後2年提出總結報告後解散，必要時促轉會若認為業務尚未完成，可以報請型整院長同意延長，每次以一年為限，眼看促轉會任期將至，延長任期或解散受矚目。

促轉會代理主委楊翠曾多次對外表示，促轉會無言期規劃，正在撰寫結案報告中。促轉會委員葉虹靈日前受訪也提到，總結報告正在撰寫中，還有內容要調整，除轉型正義工作成果，後續政策規劃也將一併納入。

鄭運鵬今在立法院質詢蘇貞昌對促轉會任期屆滿看法，蘇貞昌表示，台灣過去在威權統治幾十年下產生不公不義，促轉會這兩年來努力做了很多工作，不過多年的不公不義不可能在2年內完成調查，未來要繼續做。

蘇貞昌強調，若促傳會提報延長，他會予以同意，希望可以更完整的向國人報告，並讓早年受到不公不義的這些人早日獲得平反。

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(中時 )