隨著新型冠狀病毒確診人數增多，民眾防疫觀念大幅提升，光是戴口罩及勤洗手已經不足夠！人在外出時，身上的衣物最容易沾染到大面積病毒，宛如行動式「煉蠱場」，也就是培養病毒的地方，因此回到家一定要記得殺菌處理。著名傳染病學專家指出，新型冠狀病毒不耐高溫，病毒在攝氏56°C的空間裡超過30分鐘就會死亡，若家裡的洗衣機具有高溫殺菌功能就要好好利用，防疫確實落實！

日立洗衣機的高溫風、高溫洗成為居家防疫金鐘罩/截取自youtube

日立洗衣機2功能 高溫殺菌徹底防護

市售的洗衣機百百種，在這病毒肆虐的世代，最好選擇具有高溫殺菌的功能。榮獲英國防敏協會認證的日立滾筒洗衣機就擁有2個殺菌功能，適用於不宜頻繁清洗的衣物，像是帽子、外套、圍巾等配件，都能藉由高溫殺死頑強病毒更能去除異味，成為婆婆媽媽的好幫手。日立家電企劃副理陳淑翎表示，日立全系列的日製洗衣機都有搭載70°C「高溫風」除菌，只要一個按鈕、免水洗，50分鐘即有除菌效果，除菌率高達99%。

日立洗衣機的高溫風、高溫洗成為居家防疫金鐘罩/截取自youtube

第二個殺菌功能則是「高溫洗」，攝氏60°C的溫水飛瀑洗淨可以達到更深層的防護，全面徹底打擊藏在衣物纖維身處的病菌，透過超強水流帶走被殲滅的病菌及過敏原。這些功能對於忙碌的上班族來說，完全堪稱神隊友。上班族周小姐就表示，回到家會立刻將身上穿的、無法經常洗的衣物丟進洗衣機裡，透過高溫風功能殺死附著在衣物上的病菌，而需要換洗的衣物就用高溫洗處理，防疫多一道防線具有加成效果，除了讓全家人安心更能有效杜絕病毒入侵。

日立洗衣機的除菌2功能除菌率高達99%/擷取自youtube

防疫在家吃健康 日立全能料理爐20分出兩道菜

防疫期間應要減少出門次數，避免人群接觸，這樣反而增加了自己動少做料理的機會。親自下廚可以確保食材新鮮、營養均衡，吃得健康就能增加免疫力。像是日立全能料理爐就成為了婆婆媽媽或小資足的廚房神隊友，搭載過熱水蒸氣、燒烤、熱炒、蒸煮、川燙等多項功能，

還能鎖住食材本身的營養，無油又無煙，20分鐘內就能快速出兩道菜，省時又省力，全家都能吃到健康料理，在防疫期間提升免疫力減少病毒入侵！

防疫在家也能吃得健康，日立全能料理爐無油無煙，健康又安心/擷取自youtube)

面臨防疫非常時期，應盡量避免進入密閉空間及人多的環境，隨時配戴口罩和勤洗手，也要避免接觸野生動物、禽鳥，返家後一定要馬上用肥皂洗手，再用75%酒精噴灑門把等地方進行消毒殺菌。在非常時期用謹慎的態度面對、用智慧的方式全面防疫就不緊張！

(中時電子報)