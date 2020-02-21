雲林蒜頭今年因氣候均溫偏高長不大，產量約減三成。（周麗蘭攝）

雖然植株翠綠正常，但蒜頭結球不大。（周麗蘭攝）

今年冬天氣候偏暖，不利大蒜結球，下月就要進入採收期，蒜球仍偏小，許多還是不合格品，估計產量少三成，雲林縣府邀請台南農改場專家勘查。專家認為，氣候偏暖成為常態，更考驗農民管理土壤、水質、施肥、用藥的能力。

雲林縣蒜頭產量占全台九成，20鄉鎮有16鄉鎮種蒜，各鄉鎮多有蒜球不大的問題，縣府二月初派員勘查，日前再邀台南農改場博士勘查，並邀16鄉鎮公所派員與會，以便對農民說明。

農改場專家勘查認為，雲林縣沿海鄉鎮水壤較適合栽培蒜頭的土質偏酸、水質偏鹼，加上氣候偏暖，增加栽培管理困難度，建議農民使用有機肥料調和。

農業處表示，估計今年蒜頭產量較正常產量三成，去年也發生過結球不大困擾，較正常產量減二至三成。

農業處說，去年期的大蒜球莖長不大，獲農委會列為旱災天然災害救助項目；去年底至今年初天候無劇烈變化，但均溫20多度，高於蒜頭適合栽培的15度至18度。

雲林縣去年蒜頭面積4300公頃，今年減為4100公頃，本縣農民種的大多是「黑葉種」，採收期從三月中旬到四月；「和美種」的成熟期較早，目前已有採收，本縣僅沿海鄉鎮種植。

新冠肺炎爆發以來，蒜頭及相關加工品成為搶手貨，今年蒜頭價格看漲，目前台南已開出溼蒜（田間拔起還未經乾燥）價格每台斤30元，是近年新高。

零售市場的進口乾蒜頭價格最近也漲價至每台斤130元至140元，多來自阿根廷、巴西。台灣本土蒜頭冬至過後就會發芽。

(中時 )