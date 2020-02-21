長榮航空空服員2019年6月20日發動罷工，在罷工期間曾揚言在機長餐中加料以及要「電爆 」中途落跑同事的郭芷嫣，被長榮以「妨礙飛安」為由在罷工結束後2天遭解雇，郭事後向勞動部申請不當勞動裁決，今(21)日在勞動部最後一次開庭，裁決結果最晚3月8日前公布。

長榮前空服員郭芷嫣去年罷工期間在私人LINE群組對話遭流出，內容指出郭芷嫣要在反罷工機師的餐飲「加料 」以及「電爆 」中途落跑的空服員，郭芷嫣即遭長榮航空解雇，郭芷嫣稱只是開玩笑，事後向勞動部申請不當勞動裁決。

今日勞動部最後一次裁決開庭，勞動部前有許多空服員工會人士響應號召前來支持郭芷嫣，前高雄醫學大學性別研究所成令方教授認為長榮高舉飛安大旗為由解雇，其實只是在行殺雞儆猴，發起連署聲援郭芷嫣，短短3天連署人數超過1200人。

桃園市空服員職業工會常務理事林昱嘉表示，長榮解僱郭是要鎮壓工會聲音，許多支持工會的員工事後遭公司懲處、約談甚至解僱，擔憂未來員工不敢再參與工會活動，面對公司錯誤決策也選擇噤聲，勞工權益將被繼續打壓。

長榮航空對此表示，尊重司法公平正義，也會尊重勞動部裁決的結果，但絕對會堅持捍衛飛航安全，及機上人員免於恐懼的基本權益與自由，同時也呼籲郭應誠實面對霸凌恐嚇之行徑，勿再模糊焦點，否則都是在加深機師人身安全的疑慮與職場環境的不友善。

長榮機師們也表示，無法接受一個態度輕忽，拿飛安開玩笑的空服員跟他們一起執動。

勞動部表示，今天裁決委員將依法召開詢問會議，並於詢問會議後召開裁決會議作成裁決決定，最晚3月8日前公布結果。

(中時 )