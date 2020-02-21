受到新冠肺炎疫情及公司縮減鑽孔營運規模等因素影響，鑽針廠—尖點(8021)認為第1季營收及獲利有不確定性，且是否影響至第2季仍待觀察，不過尖點管理中心總經理林若萍表示，由於市場需求持續存在，若疫情受到控制，供應鏈恢復正常，預期之後季度，因收斂轉投資規模的減虧效益可望持續顯現，獲利能力上期望能較前一年度好。

尖點下午舉行線上法說會，尖點2019年第4季合併營收為8.05億元，季增3.5%，年減5.6%，營業毛利為2.49億元，季減2.2%，年增0.9%，單季合併毛利率為30.9%，季減1.8個百分點，年增2個百分點，營業淨利為9200萬元，季減20.5%，年減3.9%，稅後盈餘為3300萬元，季減53.1%，年減52.9%，以加權平均股數1.42億股來計算，單季每股盈餘為0.23元；累計2019年合併營收為30.06億元，年減8.4%，營業毛利為8.59億元，年減5.6%，合併毛利率為28.58%，營業淨利為3.07億元，年減6.7%，稅後盈餘為1.9億元，年減25%，每股盈餘為1.34元。

林若萍表示，尖點上海公司於2016年投資上海和錦滾子科技有限公司，該公司為「工程對數圓柱滾子」之專業設計與精密製造廠，而其核心產品－「工程對數圓柱滾子」為具備產品發明專利之原創先進技術，為國內外軸承廠提供高端且可靠的圓柱滾子產品應用方案，由於對於這個產業的熟悉度不夠，且2016年以來一直都是虧損，因而決定自2019年開始執行聚焦收斂策略，去年第4季認列影響數約8000萬元，全年影響數約9700萬元，不過若還原此項損失，2019年第4季合併毛利率已回升至33.3%、費用率下降至16.1%。

大陸地區受到新冠肺炎疫情影響復工緩慢，尖點大陸廠區目前復工率仍低，林若萍表示，公司在農曆年前即成立「防疫應變小組」，積極投入各項防疫作業，每日掌握全集團員工健康情形，至今未有任何異常回報，尖點在大陸共有江蘇、河北、廣東、四川等四個生產據點，配合大陸地區各所在地政府機關發布之規定已全數復工，並進行嚴格的防疫管理，部份員工因封村或交通問題或14天健康防疫期，初期員工返崗人數有限，目前大陸廠區平均復工率約30%，預估2月底可達50%到60%，3月是否能恢復正常取決於疫情受控程度，公司目標是3月復工率達80%，而台灣尖點亦產能全開，全力支援大陸地區鑽針需求。

2019年尖點資本支出約3.5億元，今年暫訂約2.5億元到3億元間。

展望第1季，林若萍表示，受到新冠肺炎疫情及公司於去年縮減鑽孔營運規模約20%，第1季營收及獲利有不確定性，疫情是否影響至第2季仍待觀察，由於市場需求持續存在，若疫情受到控制，供應鏈也恢復正常，預期之後的季度，雖營收成長因聚焦收斂策略受限，但收斂轉投資規模的減虧效益可望持續顯現，獲利能力上期望會有比前一年度好。

尖點今天董事會亦通過每股配發現金股息1.2元，待6月10日股東會通過後配發，以今天收盤價20.95元來估算，殖息率約5.73%。

(時報資訊)