台北市副市長黃珊珊21日下午主持新冠肺炎疫情應變會議，會後宣布台北市親子館跟老人活動據點原訂25日開放，決定延到3月底開放；另外，記者問到第24例確診個案在北部，但未公佈究竟在哪，市府是否有應變措施，黃珊珊指出，不公開其實民眾也很恐慌，在防疫方面也會很為難，要做哪些準備和處理也很難判斷。

新冠肺炎疫情讓民眾人心惶惶，許多民眾都想知道第24例北部女究竟在哪？黃珊珊也說，未來社區感染後就會公佈，這樣才能明確做好社區防疫，但目前不公開的狀況很難做社區防疫，民眾和市府也都很緊張，未來如有社區感染當然也會提升為2級應變中心，黃珊珊還說，有位居家檢疫失聯個案胡析延，從香港入關後填寫假資料，一直找不到人，因此也呼籲海關一定要詳細確認資料，避免再次發生。

北市為提供居家檢疫者就醫需求服務，預計成立「防疫計程車」，黃珊珊說，計費方式會用包車，並以契約方式和車隊簽約，民眾搭乘還是要付一般計程車資，因是專屬的計程車隊，所以市府會補貼費用給車隊，如沒有人坐計程車也要等待，不能載客，所以會再請交通局與業者協商後再做公佈；北市衛生局長黃世傑補充說，防疫計程車是給「居家檢疫」有醫療需求，且沒有家人的民眾搭乘，並非要求民眾硬性搭乘。

黃世傑強調，居家檢疫者並非有病，是需要居家觀察，有發燒或咳嗽症狀需就醫，那就是搭乘救護車，但如果是一般就診需求，才會搭乘防疫計程車。黃珊珊也說，防疫計程車需要再做細節討論，例如司機因載客染病，可能會以保險的方式來做賠償等細節，都要再溝通，會在近期公佈。

(中時 )