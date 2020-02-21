百年餅店舊振南21日宣布，歡慶品牌邁向131週年，為致力推廣中式漢餅美學，並寄望漢餅文化向下扎根，將於5月2日（六）於高雄大寮「舊振南漢餅文化館」，舉辦2020年第二屆漢餅烘焙新星選拔賽！報名於即日起開跑，邀請莘莘學子共襄盛舉，首獎可獲得5萬元獎金，得獎作品還有機會上架成為舊振南門市的下午茶套餐！

舊振南表示，本屆的競賽主題是「圓滿愛戀」，以想與情人一起共享的中式浪漫下午茶為發想，將傳統漢餅結合台灣在地食材，製作出一式三款中式的下午茶糕點。競賽即日起開放報名，4月10日（五）18:00截止收件，入圍名單將於4月16日（四）公布，決賽於5月2日（六）舉行。

舊振南強調，今年是舊振南品牌從清光緒年間創立至今邁入131週年，以「雙」作為品牌年度主題。由於「雙」字意味喜悅、團聚、豐滿雙乘之意，藉由手作的精緻漢式糕點，隨著每一份禮盒送出去，皆代表每一份喜悅的分享。

因此，以「雙」意涵出發，第二屆舊振南漢餅烘焙新星選拔賽就以雙人中式下午茶「圓滿愛戀」為主題，充滿新意與浪漫的競賽主題，邀請對中式烘焙擁有創意與熱情的學子們共襄盛舉、大玩創意！

舊振南表示，第二屆漢餅烘焙新星選拔賽競賽，將選出創意金星1組，獎金5萬元；創意銀星1組，獎金3萬元；創意銅星1組，獎金1萬元。另外，還有漢餅新秀獎，將選出5組，分別5千元。得獎作品更有機會上架成為舊振南門市據點下午茶套餐。

(工商 )