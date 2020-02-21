林智群律師發文。（圖／翻攝自林智群律師（klaw)臉書）

劉真日前傳開刀心臟驟停，正用葉克膜搶救，今(21日)劉真母親帶來好消息，指愛女已甦醒。過去在師大附中與劉真是同窗的林智群律師稍早發文慶幸劉真甦醒，也透露過去劉真確實是萬人迷，不少學長都絞盡腦汁、費盡心思追求她，後來知道辛龍娶到劉真，林智群笑說那些追求者應該都傻眼失算，「原來通關密語這麼簡單，就是理個大光頭就是了」。

林智群律師稍早發文祝福劉真早日康復，笑說從小到大自己都會被迫聽到劉真的消息，兩人過去在師大附中是同屆同學，當年有學長送花邀她參加畢業舞會，陣仗有如選總統，大學時林智群和劉真不同校，但有國中同學和劉真是同系同學，當年有人製作了大氣球向劉真告白，林智群也透過同學得知此事。

妙的是，當年的校花、萬人迷出社會後突然出現在電視裡，變成了國標舞女王，幾年前又突然宣布情歸辛龍，林智群說：「聽到時感到有點不可思議，畢竟辛龍不是帥哥也不是富二代」，他的結論是當年砸大錢追劉真的人應該都跌破眼鏡，原來理個光頭就可以得到佳人芳心，何必搞什麼鮮花、熱氣球攻勢，網友也笑回：「氣球先生是劉真第一任男友，她親自認證過的」、「那個汽球當年真的很轟動」、「光頭的鍥而不捨蠻讓人感動的」、「發生這新聞，難以相信！！希望她安好！！」。

(中時電子報)