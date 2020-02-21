東區又有黃金店面空了！位在基隆路、忠孝東路四段的「Under Armour忠孝旗艦店」將於2月底撤租，業者表示，因租約到期故撤點，房地產專家認為，該店面因地理位置特殊，既非屬信義商圈以及東區商圈中心，人流難聚集，但有其近三角窗位置，廣告宣傳性極佳，預估為達成階段性任務而搬遷。

UNDER ARMOUR過去幾年展店非常積極，2017年更對外宣布座落於國父紀念館與信義商圈一帶的全台最大、最高規格的「UA 信義忠孝旗艦門市」正式開幕，1、2樓將近500坪面積，甚至邀請國內舉重好手並打破世界紀錄的郭婞淳，高調站台。

天時地利不動產總經理張欣民觀察，UA忠孝旗艦店雖位於忠孝商圈東側、市府商圈西側，剛好正中間，然而商圈都有陰陽面關係，該店面屬陰面主要是銀行、機關，但市府商圈人流主要在東側的陽面，且該店點離忠孝商圈有段距離，加上大巨蛋卡關影響，或多或少影響人流不易聚集，加上UA在各大百貨通路均有駐點，該店點剛好卡在一個尷尬區位。

普華國際不動產總經理田揚名表示，現國際運動品牌店點大都分布在人流量較多的忠孝東路四段至五段之間，像是adidas就有兩個店面，而Puma、Mlb等皆陸續都在展店，估計UA忠孝店已完成階段性形象宣傳，租約加上最近疫情影響，剛好選擇這時機撤點。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛分析，現在大型街邊店面面臨幾種問題，雖然位在精華區，但店點面積過大，使總租金較高，大多以國際連鎖品牌業者較有能力承租，去化時間較長，加上該店包含二樓面積，使整體店面效益不高，收益較為艱困，故都以企業形象行銷為主，經營為輔的性質承，故租約時間並不長。

Under Armour媒體公關發聲明表示，忠孝旗艦店撤店原因，為租約到2月底，且已完成階段性任務，並且因應市場策略以及北市重點商圈店點作調整，並強調，信義、東區商圈仍是Under Armour重點經營，目前已有大安店為北市最大店點，故撤出該店面。

黃舒衛認為，雖然目前店面市場低迷，但國際品牌要來台快速打知名度，部分租金可視為品牌廣告的一部分，東區及西門町商圈仍是國際精品來台設點的主要首選。

據悉，Under Armour忠孝旗艦店面租下1、2樓成為東區主要服務據點，月租金達200萬元以上，而UA隔壁店面「NU SKIN如新台北生活體驗館」也因達成形象宣傳目的，於去年2月撤出；目前UA忠孝店面，業主已開價250萬元月租金，迫不及待向新租客招手。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)