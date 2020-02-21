中華電信指出，他們參與國家通訊傳播委員會108年行動寬頻業務釋照競價，今(21)日於第二階段的位置競價確定取得3.5GHz頻段的3.42-3.51GHz及28GHz頻段的27.9-28.5GHz，1/16的頻寬競價及今日的位置競價合計標金483.73億。針對5G服務，目標仍是在今(109)年7月開台。

根據競標結果，中華電信在5G首波釋照中，於3.5GHz及28GHz兩個頻段皆取得最大頻寬。中華電信指出，頻率位置是對該公司最有利的標的，是發展5G的最佳頻譜組合，也是未來二十年行動寬頻業務的重要資源。

中華電信董事長謝繼茂表示，「對於本次取得的頻率位置相當滿意，3.5GHz頻段的頻率位置3.42-3.51GHz，目前在設備供應上產品最齊全、時程最早，有利於及早建設5G網路；另外，這段頻率也完全避開4G手機可能產生的二次諧波頻率干擾，讓3.5GHz頻段的90MHz大頻寬效益可以充分發揮。本次標金雖然比預期稍高，但不影響我們今年對於5G的網路建設計畫，今天取得頻率是第一步，中華電信推動5G腳步不停歇，將邁開大步，加速辦理後續相關法定的申請作業，積極投入5G網路建設，目標在今(109)年7月開臺提供服務，搭配本公司取得之東京奧運新媒體平台轉播權，中華電信將以超高寬頻技術，帶給客戶最優質、最新穎的4K、VR觀看奧運賽事轉播的全新體驗。」

(中時電子報)