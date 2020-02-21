肺炎疫情延燒，國際美元獨強，主要亞幣續挫，且外資匯出力道加重，台股失守11,700點，新台幣貶勢擴大，一舉跌破30.4元，終場收在30.403元兌1美元的近二個半月新低，貶值1.49角，為連續五個交易日收挫，台北外匯經紀公司成交量13.52億美元，本周累計貶值3.52角或1.16％，周線由升轉貶。

外匯交易員指出，近期由於日本及南韓肺炎確診數衝高，使得市場信心轉悲觀，亞洲主要股匯市紛紛下探，外資續加大匯出力道，台股連二黑，新台幣盤中最多重挫1.49角，連闖30.3元及30.4元二關。雖然出口商趁機進場拋匯，收斂部份跌幅，但尾盤老大（央行）加踹一腳，使得貶幅又加大。

外匯交易員認為，接下來如果疫情沒有稍緩和下來，甚至確診數還是飆高，不排除外資仍會加速撤離，新台幣恐難逃一波重挫，短線預料將是偏弱走勢居多，先看30.5元關卡是否能守住。

(工商 )