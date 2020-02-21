大陸國務院關稅稅則委員會21日公佈第二批對美加徵關稅商品第一次排除清單，對第二批對美加徵關稅商品，第一次排除其中部分商品，包括木材、液壓馬達、書籍、自動駕駛儀用零件等共65項，自2020年2月28日起實施。

公告指出，對清單一所列商品，自2020年2月28日至2021年2月27日（一年），不再加徵為反制美301措施所加徵的關稅。對已加徵的關稅稅款予以退還，相關進口企業應自排除清單公佈之日起6個月內按規定向海關申請辦理。

對清單二所列商品，自2020年2月28日至2021年2月27日（一年），不再加徵為反制美301措施所加徵的關稅。已加徵的關稅稅款不予退還。

清單一項目包括木材、液壓馬達、書籍、自動駕駛儀用零件等55項商品。清單二項目包括溫度傳感器、近紅外光譜儀、基因測序儀等10項商品。

公告指出，國務院關稅稅則委員會將繼續開展對美加徵關稅商品排除工作，適時公佈後續批次排除清單。

(工商 )