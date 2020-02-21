2019年7月，長榮航空郭姓前空服員於 LINE 群組揚言在機長餐點加料及電爆同事，鑑於此舉嚴重影響飛安，招致機師疑慮且引發旅客不安，並引起美國當局的調查，重創公司商譽，公司乃予以解僱並追究相關的法律責任；但郭員及其所屬的桃園市空服員職業工會則聲稱郭遭解僱是因其「工會幹部」之身份，在勞動部不當勞動行為裁決最後一次詢問會前夕發起聯署活動、採訪通知，企圖影響勞動裁決結果，長榮航空對此等行徑深表遺憾。

郭姓前空服員日前於 FB 發表公開的文章，指責媒體及網友對她不公，卻不解釋當時為何與桃空職工聯手欺騙媒體及誤導大眾，並且再次企圖以諸多不實言論，以及顛倒事件順序的方式自我辯駁。

郭員在 LINE 群組中以「我一定電啊，我們在外面曬17天，爭取到的他們都有欸」、「不電落跑的電誰」、「中途跳船的，電爆」等字眼，揚言霸凌未曾參與罷工或中途結束罷工之同仁均為事實，現今卻否認要霸凌同事的意圖。長榮航空對於郭姓前空服員多次以諸多顛倒是非不負責任言論，混淆社會視聽，深表遺憾。

長榮航空尊重司法公平正義，也會尊重勞動部裁決的結果，但絕對會堅持捍衛飛航安全，保障旅客以及員工免於恐懼的基本權益與自由，同時也呼籲桃空職工及前郭姓空服員應誠實面對霸凌恐嚇之行徑，勿再模糊焦點；對於郭姓前空服員在職期間，悖離職業道德的行徑，相信各界自有公斷。

長榮航空於去年7月8日獲悉揚言在機長加料之違法言論截圖在網路流傳，並得知桃空職工召開記者會說明郭員的大頭貼是被「IT 高手」所冒用時，深信此加料言論為具體真實之威脅，基於捍衛飛安疑慮、保護員工、以及維護旅客權益，公司立即主動報案請檢警偵辦，俾究明揚言加料者之身分。相關資料於警局均有紀錄可查。此案涉及飛安疑慮甚廣，除了公司十分重視外，美國運輸部亦接到旅客的投訴而向公司表達關切。

反觀桃空職工與郭員在 LINE 截圖被流傳時，第一時間不但不承認，更謊稱該截圖是被「IT 高手」盜用，試圖隱瞞、卸責、聯手掩蓋真相；在裁決前夕，竟然顛倒是非，誣指公司監視個人私訊與言論自由、汙衊公司秋後算帳，其企圖刻意製造勞資對立、多次說謊的言行，著實令人唾棄。

此外，郭員的委任律師公開造謠，不實指控公司「更衣室裝設監視器」、「非法搜索」，此等嚴重汙衊公司、刻意製造勞資對立的行徑，長榮航空絕不會漠視，除了嚴重抗議與譴責外，將會依法追究。

事實上，「更衣間」沒有任何攝錄影裝置。長榮航空提供給空服員放置個人行李及物品的衣帽間區域，是屬於公共空間，且每天有上千名空服員24小時隨時出入，公司基於保護空服員個人與公司的財產安全，2007年開始在該公共行走的區域裝置監視器，空服員若有必要時可以提出申請調閱，公司也偶有接獲空服員提出申請尋找遺落的私人物品。

長榮航空也特別強調，於衣帽間區域另設有「更衣間」，均設計為小隔間，基於維護個人隱私，「更衣間」沒有任何攝錄影裝置。

此外，公司配給組員個人使用的個人衣物櫃，都可以上鎖，且組員可以使用自備的鎖頭，公司無法打開，郭姓前空服員所謂的「非法搜索」與事實完全不符。

(工商 )