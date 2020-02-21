63歲資深歌手大百合和24歲名模女兒宋翊萱，日前受邀擔任人氣飲品宣導大使，母女兩非常喜歡史努比，特別搭配史努比母女裝出席，並一同享用史努比人氣飲品。擔任10多年歌唱老師的大百合，是否會助攻女兒演藝事業，大百合說希望女兒做開心的事，都會支持她。宋翊萱說從小對唱歌很有興趣，喜歡唱英文歌，偶像是碧昂絲，覺得她很棒，很值得學習。

63歲資深歌手大百合的24歲名模女兒宋翊萱擁有身高180公分的名模身材。（1011 SIP Tea提供）

宋翊萱擁有身高180公分的名模身材，一直以來的對象都是要180公分以上的高富帥，大百合說不擔心女兒身邊追求者太多，最主要女兒喜歡就好，大百合分享兩個女兒都滿乖的，沒有特別的叛逆期。宋翊萱在一旁說：「媽媽在家是母后，一聲令下，大家都會乖乖照做，很有權威感的媽媽。」

大百合30年來演唱經驗無數，17歲時為了拉近和現在老公距離，主動去老公家開的餐廳免費駐唱，當時的琴師是孔鏘老師，兩人因為合作無間也非常受歡迎，後來事業和愛情一路走來都非常順遂。

大百合和24歲女兒宋翊萱為飲品擔任宣導大使，因應疫情戴口罩防疫。（1011 SIP Tea提供）

不過最難忘的演出經驗，在民國100年於國父紀念館舉行大百合個人演唱會，上台前喝了弟弟準備的潤喉聖品，前半場都失聲，宋翊萱說：「那一場大家都很為媽媽緊張，還記得當時我只有國中，我還在後台幫媽媽代唱。」大百合笑說：「但以我的功力，唱了半場之後聲音就開了，後面恢復正常水準。」

大百合期望新的一年多出席公益活動，用歌唱事業持續合作有意義的事，而擁有10多年教唱經驗的她，也收過不少貴婦級名媛做學生，遍及全台。

(中時 )