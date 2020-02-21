今年「魔菇部落生態休閒農場」獲得「國際穆斯林觀光產業聯合發展協會」所認證之穆斯林友善場域。（吳建輝攝）

蘑菇部落在園區內貼心設置禮拜墊，讓有需求的穆斯林朋友可以使用。（吳建輝攝）

全世界約有18億穆斯林，約佔全球人口四分之一，且有六成以上生活在亞洲，去年來台旅客超過66萬人次，彰化縣政府近來積極推廣穆斯林相關認證，在縣府輔導下，今年「魔菇部落生態休閒農場」獲得「國際穆斯林觀光產業聯合發展協會」所認證之穆斯林友善場域，也是彰化第一個獲得場域認證的業者。

2009年設立，位在彰化縣埔心鄉的「魔菇部落生態休閒農場」，每逢假日都會吸引大批遊客湧入，園區內有真菌養殖區、大型活動草皮區、養生餐廳、主題商店、小火車還有DIY空間，適合大小朋友一起體驗的休閒好去處，除了獲得友善場域認證外，目前也積極申請穆斯林友善餐廳認證中。

彰化縣政府城市暨觀光發展處表示，為了讓縣內業者能夠布局穆斯林市場，縣府積極推動認證，希望能建構完整友善的穆斯林環境，今年2月召集縣內縣46家業者，舉辦「109年度彰化縣穆斯林旅遊研討會」，讓業者了解穆斯林旅客現況與接待實務，還有穆斯林文化、禁忌與飲食習慣等資訊。

彰化縣政府表示，未來會逐步建構完整的穆斯林友善環境，希望能夠點、線、面串連鄰近縣市，並結合各縣市的觀光資源，建立優質的穆斯林觀光場域，建立穆斯林旅客間的觀光口碑，吸引更多穆斯林願意到彰化觀光消費，順勢推廣彰化在地農業與特色景點。

(中時 )