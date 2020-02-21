冠狀病毒疾病疫情延燒，韓國的中國留學生將於下週密集返校，首爾市長朴元淳今天表示，入境學生都已經過嚴格檢疫，社會對中國留學生不應該心存反感與排斥。

南韓聯合新聞通訊社報導，針對2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，如何保護及支援中國留學生，朴元淳今天與韓國社會副總理兼教育部長官俞銀惠、首爾市部分區廳長、首爾市內各大學校長舉行對策會議。

朴元淳表示，中國留學生接受嚴格的入境檢疫，沒有任何症狀才可入境。社會上有一部分人對中國留學生心存反感和警戒，這其實和冠狀病毒一樣，是我們需要克服的另一種病毒。

朴元淳說，疫情終將結束，但排斥情緒會殘留下來，市政府將與轄區內25個區、有中國留學生入境的49所大學成立工作組，協助處理留學生入境及溝通等問題。

報導指出，俞銀惠表示，中國留學生將密集在下週入境，除了住在學生宿舍的留學生之外，住在校外留學生的保護和管理也十分重要，首爾市和各區廳政府需配合校方解決困難。

(中央社)