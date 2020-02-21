文曄(3036)、祥碩(5269)今日宣布，由雙方決議以股份交換方式進行合作，換股比例為每1股祥碩普通股換發19股文曄普通股，雙方期望透過交叉持股的合作關係，各自發揮在通路、高速傳輸領域的優勢，打造雙贏，文曄董事長鄭文宗就表示，「疫情終究會結束，現在該做的就開始做」!文曄也預計在3月針對交換股份事宜，舉辦臨時股東會。

文曄董事長鄭文宗表示，文曄其實長期都有投資IC設計公司，和祥碩是很熟悉朋友，基本上希望可以做比較中長的合作，雙方的合作絕對不是著眼在短期，他也說，儘管現在新型冠狀病毒疫情，所有的業務都會受到影響，但疫情終究會結束，「現在該做的就開始做」。

祥碩其實現在占比文曄營運額不多，鄭文宗就表示，如果已占比很多，反而沒有意義，雙方合作具體的數字有看幾年，著重中長期的發展，祥碩的毛利率和文曄是不一樣的，透過合作未來就可以回到交叉的概念，雙方真正洽談是在去年12月開始，但真正合作細節事宜的討論差不多是1個月前。

面對新型冠狀病毒，鄭文宗表示，第一季一定比較差，尤其是大陸本地的需求，今年本來因為是5G起跑年市況並不差，但因為疫情關係受到影響，目前也只能該做的事情大家繼續做。

至於和大聯大去年啟動公開收購一事，鄭文宗並不想多作回應，僅表示，「在大聯大(3702)收購結束後，就沒有再針對該事件發言過，不想再徒增衝突」，至於假設若大聯大再度啟動第二次收購，他則回應， 「他做他的，我管不了他」，他強調，文曄經營團隊會繼續增加持股，但是絕對不會是選在股市很紛擾時候，對公司長遠發展有信心，個人現在也有5萬張持股。

(時報資訊)