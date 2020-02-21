韓聯社報導，南韓政府周五公布新型冠狀病毒感染確診病例再新增48例，累計確診病例達到204例。

由於南韓第三大城市大邱市與慶尚北道南部的清道郡的新冠肺炎新增病例接連幾日激增，韓國當局周五將已將兩地列為該傳染病的「重點管理區」。

南韓總理丁世均稱疫情的最新發展為「緊急情況」，並承諾政府將採取「有力而迅速」的措施防止新型冠狀病毒疫情進一步擴散。

(時報資訊)