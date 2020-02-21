文曄(3036)、祥碩(5269)今日宣布，由雙方決議以股份交換方式進行合作，文曄在大陸IC通路市場扎根已久，祥碩由於長期專注於高速傳輸，主要重心在美國市場，故透過本次合作，文曄剛好可以幫祥碩拉開市場，共享即將在大陸因5G引爆的龐大商機，祥碩總經理林哲偉表示，做生意當然是「持續放大沒有生意的地方」，這也是本次攜手文曄的重要原因，他也表示，儘管祥碩本身也是文曄競爭對手大聯大客戶，但在商言商，並不會影響合作。

大陸5G的市場剛起步，透過本次合作，文曄剛好可以幫祥碩拉開市場，雙方看好在大陸加速推展電腦、伺服器CPU的自主研發，祥碩銷售以美系客戶為主對於大陸市場較少著墨，但文曄與台灣、大陸主要電腦與伺服器之代工客戶已經建立深厚關係，文曄在大陸本地公司的業務規模高達1000億元，主要集中Design in，所以透過雙方換股合作可以透過和合作攜手拓展創新商機。

祥碩總經理林哲偉表示，對祥碩的股東權益和營運是正向的，大股東華碩(2357)當然是站在支持的立場，他表示，因為祥碩長期專注在高速傳輸市場，主要是歐美市場，大陸佔比營收非常低，僅個位數而已，祥碩營運的選擇當然是「持續放大沒有生意的地方」。

由於祥碩目前同樣身為文曄和大聯大旗下品佳的客戶，本次和文曄合作，是否會影響到與大聯大的關係，不僅是祥碩，就連華碩也是大聯大的客戶，但是在商言商，投資是很單純的事情，和大聯大的關係也一直很好。

另外，今日在重大訊息說明會時祥碩董事長沈振來也說，祥碩主要營運重心一直都是專注在高速傳輸，本次可以攜手文曄，就是可以增加在通路的不足的地方，雙方透過股權交換，可以依投資比例認列投資收益，分享營運利獲利。

文曄、祥碩於今(21)日決議以股份交換方式進行合作，雙方將以增資發行新股方式受讓對方增資發行之新股，換股比例為每1股祥碩普通股換發19股文曄普通股，預計股份交換完成後，祥碩將持有文曄約22.39%股權，文曄將持有約13.04%祥碩股權。

(時報資訊)