后里國中紀勝隆老師向賞燈民眾說明創作理念。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

你來過2020台灣燈會后里森林園區-花燈競賽燈區了嗎？還沒來的趕快把握最後倒數時刻喔!園區有一座榮獲2020全國花燈競賽國中組｢特優」佳績的「靈鼠乘馬躍豐年」花燈吸引了許多民眾駐足欣賞。

教育局指出，此作品係由臺中市立后里國中學生們所創作，在造型與燈光設計上，深具創思；在工藝製作與技法的呈現，相當細緻。透過花燈的整體形象，充分表達了在地的美麗人文與對世界的想像，展現師生們以想像力、創造力及勇敢、自信的精神，迎向未來世界的挑戰。

指導學生們製作「靈鼠乘馬躍豐年」花燈的市立后里國中紀勝隆老師表示，此作品係以象徵后里的「馬」、「花卉」、「石虎」、「冰棒」及鼠年為創作元素。裝甲靈鼠象徵對未來充滿著衝勁，準備好面對未知的未來；左手無限手套向天一指，世界變化都在彈指之間；跨騎著代表后里的象徵動物-機械駿馬，勇敢向前衝刺；肩上及右側下方，還有石虎兄弟跟著起舞；手上拿著與靈鼠一樣的月眉大冰棒，享受著甜蜜的清涼，也引發大眾的熱情。

駿馬向前奔馳，跨越著大甲溪及充滿燦爛鮮花的大地，將后里豐富的花卉及甜美的花果，帶向四方，也代表新的一年，將會是充滿芬芳與希望的美麗世界。紀勝隆老師及學生們希望全國民眾能透過此作品，認識並欣賞市立后里國中師生們的豐富創意。

台中市政府教育局楊振昇局長表示，2020台灣燈會全國花燈競賽花燈於后里森林園區展至2月23日，衷心邀請全國民眾，把握機會來一睹燈藝高手們的精彩作品。

(中時 )