西湖溪景觀橋是銅鑼鄉知名地標。（巫靜婷攝）

銅鑼鄉公所執行西湖溪河濱公園綠美化工程，21日進行會勘，鄉公所與代表會達成初步共識，沿景觀橋至朝森橋段西側種植藍花楹。（巫靜婷攝）

藍花楹每年4到6月會盛開紫色的花朵。（巫靜婷攝）

菊祥如芋公園，菊花現正綻放。（巫靜婷攝）

菊祥如芋公園，菊花現正綻放。（巫靜婷攝）

西湖溪景觀橋夜間點燈，搭配水中倒影，季節性美景盡收眼底。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

西湖溪整體環境營造計畫，在銅鑼鄉竹森橋至樟九大橋之間的高灘地，建置長約6公里的自行車道，但因缺乏遮陽設施，苗栗縣政府水利處補助鄉公所約100萬元經費，執行西湖溪河濱公園綠美化工程，加強樹木植栽，21日鄉公所邀集代表會及營造廠商會勘，初步研擬種植「藍花楹」，預計4月動工。

西湖溪景觀橋自去年10月點燈後，成為銅鑼鄉的知名地標，吸引許多親子、情侶檔前往朝聖，搭配西湖溪整體環境營造計畫，設有自行車道及河濱步道，水岸環境營造之植栽、照明設備與公園等，目前已完工，縣府欲加強周遭環境綠美化，委由鄉公所規畫、執行。

銅鑼鄉公所指出，景觀橋成為熱門景點後，自行車道及河濱步道等道路景色稍嫌單調、空洞，為使路幅更加明顯，以提升行車安全，執行綠美化工程，希望配合景觀橋創造銅鑼新景點，建構永續、自然、生態、舒適的遊憩環境，替觀光休閒產業發展增添新風貌。

鄉長李瑞廷表示，會勘後，公所與代表會及村長達成共識，以種植藍花楹為主，但若苗木市場缺貨，則另考量種植其他樹種，藍花楹帶有紫色浪漫風情，加上銅鑼鄉原有4種知名花卉景致「菊花、櫻花、炮仗花、桐花」，數大便是美，能讓鄉內景色與景觀橋周遭風景更具系統性。

李瑞廷說明，工程初步規畫沿景觀橋至朝森橋段西側，約間隔6公尺種植1棵藍花楹，總長達480公尺；西湖溪分為南北2端，銅鑼段北端設有景觀橋、南端設有「菊祥如芋」小型公園，菊花現正綻放，周邊鄰近溪流，呼籲鄉親賞花要多注意安全。

(中時 )