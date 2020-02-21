大陸國務院聯防聯控機制21日的新聞發佈會上，司法部監獄管理局負責人何平針對監獄系統疫情表示，截至2月20日24時，大陸共有湖北、山東、浙江3省5座監獄發生罪犯感染疫情，涉事主官管被免職。目前5座監獄罪犯共計確診505例，疑似11例，尚無重症與死亡病例，全部都屬於輸入型病例。

據《新京報》報導，何平指出，目前5個監獄中沒有重症病例，其中湖北武漢女子監獄確診230例；湖北省漢津監獄確診41例，疑似9例；湖北未成年管教所疑似1例；山東任城監獄確診200例，疑似1例；浙江十里豐監獄確診34例，都是輸入型病例。目前沒有發生監獄在押罪犯死亡事件。

在湖北省部份，省監獄管理局表示，湖北監獄系統共有新冠肺炎確診病例271例，其中武漢女子監獄確診230例，沙洋漢津監獄確診41例，均為輸入型病例。

報導指出，湖北武漢女子監獄因防控工作不力，監獄長被免職。湖北省沙洋漢津監獄一名幹警因未如實報告生活軌跡，被給予黨內嚴重警告處分。湖北省監獄系統已開展全面徹底排查，目前全省沒有發生監獄在押罪犯感染新冠肺炎死亡事件。

在山東省部份，21日通報任城監獄發生新冠肺炎疫情，目前已全面完成監獄相關人員2077人的核酸檢測，確診病例207例，其中7例為警員，服刑人員200例。山東省委決定，因任城監獄疫情防控不力，免去山東司法廳黨委書記、廳長解維俊職務及其省監獄管理局黨委書記、第一政委職務，其他另有7名領導幹部遭免職。

浙江省衛健委21日也通報，20日0至24時新冠肺炎新增確診病例28例，其中27例為省十里豐監獄罪犯，加上此前已公佈的7例確診病例，十里豐監獄共有罪犯確診病例34例，為輸入型病例。監獄政委和監獄長已被免職，十里豐監獄已嚴格實行全封閉管理，公安機關同時對一名涉事幹警立案調查。

(中時電子報)