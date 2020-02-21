投資臺灣事務所21日召開中小企業加速投資行動方案審查會議，會中通過東芳塑膠、御田食品、金晶精密等3家企業，預計投資超過3億元。

根據統計，中小企業加速投資行動方案通過146家中小企業投資約617億元，帶來6,081個本國就業機會。總計投資臺灣3大方案已帶動361家企業投資約8,746億元，創造7.23萬個本國就業機會，後續還有超過80家企業排隊待審中。

(工商 )

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