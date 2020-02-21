中小企業持續投資台灣 3企業投資超過3億元 16:402020/02/21 工商 馮建棨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 投資臺灣事務所21日召開中小企業加速投資行動方案審查會議，會中通過東芳塑膠、御田食品、金晶精密等3家企業，預計投資超過3億元。 根據統計，中小企業加速投資行動方案通過146家中小企業投資約617億元，帶來6,081個本國就業機會。總計投資臺灣3大方案已帶動361家企業投資約8,746億元，創造7.23萬個本國就業機會，後續還有超過80家企業排隊待審中。 (工商 ) #中小企業 #企業投資 #加速投資 也許您會感興趣 推薦閱讀 紓困中小企 行庫總動員勘災 04:102020/02/17 財經要聞 防疫一放一縮 衝擊中小企業 04:102020/02/18 財經焦點 土銀紓困貸款 助中小企業防疫 04:102020/02/18 財經焦點 陸外交部：疫情不影響外資企業投資信心 15:502020/02/19 財經 臺灣企銀推出100億「情義相挺貸款措施」 助企業抗疫 18:282020/02/19 財經 粵蘇滬復工過半 中小企人力吃緊 04:092020/02/20 焦點新聞 武漢肺炎疫情政府相挺 助中小企業鳳凰重生 04:092020/02/20 焦點新聞 採高成數、低保證優惠措施 信保基金 千億助中小企抗疫 04:102020/02/20 金融．稅務 社區感染邊緣 中小企業傷最大 04:102020/02/21 財經焦點 紓困方案助產業升級 04:102020/02/21 時論廣場 財經熱門新聞 被老美追殺華為嚇怕？ 傳台積電祭狠招保命 - 財經 抗疫裁員3成？ 微風丟下震撼彈…真相曝光 - 財經 「加料」空姐復出回擊 長榮航：深表遺憾 - 財經 美股遇神秘賣壓 他警告蘋果、特斯拉恐暴跌20％ - 財經 全球玩具大缺貨！上萬娃娃機店恐倒一半 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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