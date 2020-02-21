行政院長蘇貞昌今日在立法院備詢時表示，台灣沒有「口罩之亂」，而且台灣的口罩全世界最便宜，一個5塊錢，別的國家甚至賣到好幾百元。

蘇貞昌指出，台灣是量入為出，考量供需問題，第一時間就禁止出口，被外界罵說沒有人性，可是這些人聽到7天兩片，就說要多一點，誰不知道要多一點？如果當初送給外國出口沒管制，現在連兩片都沒有。

對於外界質疑，蘇貞昌表示，政府忍下來加快生產，日以繼夜三班制生產口罩，要加開60條生產線，一條一天就是10萬片，20條就是600萬片。新冠肺炎還沒開始時，台灣口罩一天產量才180萬片，現在已經提高到500、600萬片，很快就會超過1千萬片。

他承諾，未來一定讓民眾有更多口罩，7天買2片一定會調整，絕對沒有口罩之亂。在第三輪口罩實名制購買後，小朋友健保卡一張7天可以買4片，昨天口罩大人剩10％，兒童還有65％剩餘，口罩之亂是錯誤說法。

(工商 )