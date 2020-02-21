新冠疫情打亂亞太供應鏈的正常秩序，未來即使大陸各地生產線復工，估計也需要新對策重整供應鏈的各項秩序，供應鏈金融財務解決方案會是一項可能被納入的。安誼金融（Assured Asset Management）最新研發的金融科技「可追溯應付賬款」（TAP），上鏈的業者可以提早從上游拿到應付帳款，降低現金流量因斷鏈而降低水位的危機。

安誼金融為專注服務專業投資者及機構投資者的資產管理公司，金融科技創新是核心強項，去年12月推出的TAP（Traceable Accounts Payable）平台，已有中港營建業瑞安集團首家採用於建築供應鏈中，以瑞安中國擔任核心企業（anchor），下游企業若想及早取得來自瑞安的應付帳款，可以經由TAP平台抵押給予指定銀行，從銀行直接取得融資。

金融業主管分析，供應鏈金融的平台建制、效率提升，除了從源頭就用區塊鏈技術進行資料加密，此外有兩個關鍵點，一是信用度，一是融資成本，TAP核心企業（anchor）的企業信用優於下游中小企業，因此可以分享給下層供應鏈企業，也協助其融資成本，在香港市場大約可以降低300基本點，銀行端也因核心企業（anchor）的信用擔保，更有意願放款給下游廠商。

此項創新技術，2月剛獲得《亞洲資產管理》雜誌（Asia Asset Management）「2020年亞洲區最佳金融科技創新資產管理獎」，以及《財資》雜誌（The Asset）「2020年最佳風險管理專案獎」，顯示其創新技術的突出性。安誼金融首席行政總裁張諾仁表示，安誼金融連續二年因獲獎受到肯定，標誌了獨有的科技創新的價值。

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