因應新冠肺炎疫情趨勢，中央指揮中心於日前確定延長口罩配給制至4月底，但全國國中小開學在即，家長擔心口罩不夠用，也沒時間排隊買口罩，各地接續開辦口罩保護套DIY教學班，台北市勞動局也跟風於2月24日舉辦專班，教民眾用家裡舊衣服改造時尚替換口罩保護套。

台北市勞動局長陳信瑜24日將一同參與課程，跟民眾一起學習如何製作口罩保護套。陳信瑜表示，能夠體會家長們的心情，為了讓更多民眾能學會如何自製口罩保護套，以延長口罩使用期限，把口罩留給最需要的人，因此將一起參與課程。

職能學院主任高俊儀表示，為更便利民眾運用手邊現有資源，課程讓民眾不用到布行跟大家搶買布料，只要家裡有舊衣服就可以立即改造成時尚又實用的布口罩。專班課程將於2月24日開課，即日起報名至2月23日。採網路報名(網址https://forms.gle/Xu5kY7FEqAsax9My5)。

(中時電子報)