近日劉真因心臟手術過程不順利，許多粉絲及身邊親友都相當關心她的狀況，也有許多人好奇劉真是如何崛起的？其實劉真曾坦言，剛開始練國標舞闖不出名堂，直到後來在節目上與劉德華共舞才打開知名度。

劉真曾透露，其實小時候練的是芭蕾，直到大學的時候看了2部舞蹈電影，才決定練國標，「看了熱舞17就是那個，DIRTY DANCE，然後就覺得，原來雙人舞可以跳得這麼的美 ，這麼的有張力，這麼的有戲劇性，然後從那個時候開始覺得，好像可以試試看，好像可以來挑戰看看。」

看了2部舞蹈的電影，讓劉真甚至放棄銀行的鐵飯碗，一頭就鑽進國標舞的世界，當時還鬧出家庭革命。劉真當時表示「媽媽叫我念書，我就乖乖去念書，然後我盡量做到，就是考試成績都讓她滿意，可是就在舞蹈這方面，我說不出口，因為我覺得我不叛逆，可是我這麼喜歡一樣東西，我不希望它是媽媽反對的。」

因為母親反對，讓劉真一度感到相當痛苦，剛出道跳舞也闖不出名堂，直到2004年劉真上節目和劉德華共舞，才讓大家驚豔，原來台灣有一位這麼漂亮的舞者，從此讓劉真知名度大開，節目邀約不斷而走紅。後來更在小S主持的《康熙來了》節目與小S互尬舞技，創造高收視，劉真終於靠著舞蹈成為家喻戶曉的明星。

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(中時電子報)