南韓媒體報導，美籍韓裔科學家已開發出2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗，將著手進行動物實驗。

據報導，疫苗獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）的快速審批資格，將於今年6月進行人體臨床試驗。年底有望像接種流感疫苗一樣接種COVID-19疫苗。

南韓「朝鮮日報」今天報導，美國生物技術企業Inovio代表（Chief Executive）約瑟夫．金（Dr. J. Joseph Kim）19日在首爾接受該報採訪時表示：「已經開發出預防始於中國武漢的冠狀病毒疾病感染的DNA疫苗。」「完成動物實驗後，計畫最快從6月開始在美國進行臨床試驗。」

國際民間機構流行病防範創新聯盟（CEPI）為研發COVID-19疫苗，1月23日與Inovio簽訂900萬美元（約新台幣2.73億元）的支援合約。

COVID-19疫苗獲得FDA的快速審批資格，允許快速進行臨床試驗。約瑟夫表示：「已經和中國政府就快速審批達成協議，正與韓國政府進行協商。」

報導指出，中國科學家1月10日公開病毒DNA解讀結果後，Inovio立刻著手設計DNA疫苗。約瑟夫‧金表示：「開發中東呼吸症候群（MERS）冠狀病毒疫苗的經驗對我們有很大幫助。」

此前，Inovio曾獲得CEPI的5600萬美元支援開發出MERS疫苗。雖然其他機構也開發出MERS疫苗，但進入臨床試驗階段的僅Inovio一家。約瑟夫‧金表示：「COVID-19疫苗的接種也將採用MERS疫苗的方式進行。」

約瑟夫‧金表示，像冠狀病毒疾病這樣的新型傳染病，個別國家或企業難以應對，國際機構應該出面支援疫苗開發，努力用公共財產儲備疫苗。

(中央社)