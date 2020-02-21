新冠肺炎疫情延燒，網路上謠言滿天飛，不實訊息也造成民眾恐慌，嘉義縣警局日前接獲通報，有民眾在line上傳確診肺炎病患趴趴走的假消息，警方循線追查後，將該民眾以涉嫌違反傳染病防治法第 63條移送法辦。

嘉義縣警察局2月20日接獲嘉義縣衛生局通報，有人在Line群組內張貼一則「名字：許○○這個人得武漢肺炎，確診，沒有在嘉義隔離，到處亂跑，請嘉義親友戴上口罩注意安全...機關目前全面在追這位許○○了」的假訊息貼文，為避免不實假訊息持續散布，打擊民眾對政府防疫信心，刑事警察大隊大隊長紀延熹立即指派科技犯罪偵查隊著手調查，鎖定大林鎮孫姓男子涉嫌。

據了解，孫姓男子坦言鄰里間多數為年長者，基於關心立場再加上自身過於關注疫情發展，見到該則貼文未經查證即貿然轉傳，事後得知觸法而懊悔不已。

嘉義縣警察局表示，貼文者涉嫌違反傳染病防治法第 63 條：「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新臺幣 300 萬元以下罰金」，已移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。

嘉義縣警局也呼籲民眾，關心疫情之際，如接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，亦應先向政府權責機關或撥打1922專線查證內容是否屬實，切勿任意散播、轉傳，以免觸法。

(中時 )